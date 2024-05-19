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Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником

19 мая 2024 14:39
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В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником.

"Лекарственное обеспечение - одно из важнейших направлений в работе системы здравоохранения.  Специалисты фармацевтической отрасли вносят свой особый вклад в сбережение здоровья населения, - отметил руководитель ведомства. - Отрасль постоянно развивается, в том числе видоизменяются подходы к льготному лекарственному обеспечению, внедряются новые организационные решения и  информационные технологии".

В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.

 В 1928 году была организована «Контрольно-аналитическая лаборатория». Сегодня в области функционирует Центр контроля качества лекарственных препаратов, который занимается экспертизой качества лекарственных препаратов.

 Уполномоченная организация «Самарафармация» реализует полный цикл лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан, включая сбор заявок от медицинских организаций, проведение торгов, хранение и выдачу препаратов.

В Самарской области действует система электронных рецептов, которую совместно реализуют аптечные организации и медицинские учреждения.

"Дорогие коллеги,  в ваш профессиональный  праздник желаю вам непрерывного   развития, внедрения новых подходов в работу, семейного счастья и крепкого здоровья", - поздравил министр.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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