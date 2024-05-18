Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города

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Сегодня в России отмечают День музеев, и во всех учреждениях области проходит ежегодная традиционная акция.

В доме-музее им. Челышева (ул. Фрунзе, 49) развлекательная программа начинается в 14:00 мастер-классом "Семейное дерево" (6+). Дети научатся составлять родословное дерево в технике аппликации.

С 15:00 в музее стартуют обзорные экскурсии (6+), а в 18:00 начнется концерт (6+).

Сегодня с 12:00 до 21:00 все жители и гости города смогут бесплатно посетить Военно-исторический музей Центрального военного округа (6+) на ул. Шостаковича, 1. Посетители узнают об истории создания и становления округа, начиная с Русской императорской армии и охватывая все военные события нашей державы.

В музее почты (ул. Молодогвардейская, 144) в 13:00 состоится мастер-класс "Семейная реликвия № 2. Таинственное письмо. Немного о каллиграфии и графологии" (6+). Участники смогут окунуться в историю и попробуют написать письмо не привычными ручками, а настоящим пером, а после запечатать конверт почтовым сургучом. Мероприятие проводится по предварительной записи. Также будет работать основная экспозиция (6+).

С 12:00 до 23:00 каждый час будут проходить бесплатные экскурсии (0+) по Музею истории Куйбышевской железной дороги (ул. Комсомольская, 1). Посетители увидят макет первого паровоза и железнодорожных составов и узнают, как развивалась Куйбышевская магистраль.

С 16:00 до 19:00 самарцев ждут на обзорные экскурсии (6+) в Музее истории трамвайно-троллейбусного управления (ул. Мичурина, 3). Здесь можно будет осмотреть модели трамваев и троллейбусов и зайти в старинные трамвайные вагоны, пишет Сова.