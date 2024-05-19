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В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО

19 мая 2024 12:14
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В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО

Масштабный патриотический проект посвящен событиям Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

В Струковском саду Самары 18 мая прошел Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя». Фестиваль проводится в рамках одноименного проекта, который реализуется в губернии с 2017 года.

Масштабный патриотический проект посвящен событиям Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг., Самарского Знамени как символа победы России, чести и доблести русского солдата и офицера, подвига наших предков, освободивших страны Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов.

В Струкачах гостей ждали более 50 интерактивных площадок воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, фотозона, творческие мастер-классы,  а также содержащие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.

Звучали народные песни и оперные арии, самарцы могли посмотреть на исторические костюмы и узнать, как они создавались, игры и развлечения ждали детей и взрослых.

А НИА Самара приглашает посмотреть, как проходил фестиваль.

 

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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