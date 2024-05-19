Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей

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Местному жителю 1984 года рождения в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Самарец последовал инструкции и почти за месяц положил на счет более трех с половиной миллионов рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.