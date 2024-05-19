Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +19, +21°С.
20 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -2°С, днем  до +22°С
В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.
Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником
Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей
Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей
В Самаре мужчина бегал по улице с ножом и угрожал прохожим
В Самаре мужчина бегал по улице с ножом и угрожал прохожим
В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
Заморозки снова придут в Самарскую область
Заморозки снова придут в Самарскую область
За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 14 раз выезжали на ликвидацию пожаров.
За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 14 раз выезжали на ликвидацию пожаров
Жительница Похвистневского района ударила мужа ножом
Жительница Похвистневского района ударила мужа ножом
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей

19 мая 2024 14:10
137
Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей

Местному жителю 1984 года рождения в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Самарец последовал инструкции и почти за месяц положил на счет более трех с половиной миллионов рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
18 мая 2024, 10:27
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
С его счета произошло списание всех имеющихся на нем средств в размере 25 000 рублей. Криминал
434
Мошенники лишили жительницу Самары денег, отложенных на поездку
17 мая 2024, 13:14
Мошенники лишили жительницу Самары денег, отложенных на поездку
В назначенный день, приехав в отель, женщина узнала, что сайт был поддельный и не принадлежал отелю, а она перевела мошенникам 20 000 рублей. Криминал
358
Самарец хотел найти свою вторую половинку, но из-за мошенников лишился более 3 млн рублей
16 мая 2024, 13:49
Самарец хотел найти свою вторую половинку, но из-за мошенников лишился более 3 млн рублей
В течении месяца новые знакомые переписывались и решили «созвониться» в мессенджере, чтобы ближе узнать друг друга. Криминал
534
В центре внимания
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
199
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024  11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
500
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
18 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
459
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
450
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
435
Весь список