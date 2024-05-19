Игорь Осинькин: Мы хотели выиграть, но не хватило мощности, где-то нас продавили

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Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Динамо».

– Мы понимали важность этой игры, целенаправленно готовились, нам тоже нужны очки. Как проходило 2/3 матча – считаю, что в хороший футбол играли. В какой-то мере не хватало остроты, понимаем это. Сам матч, как подстраивались под соперника, как пытались сделать игру максимально неудобной для него, как должны были строить сами игру – нормально. Не хватило какой-то мощности, нас продавили. Стандартные положения – здесь не хватило индивидуальных и физических сил, чтобы противостоять сопернику. Хотели выиграть. До счета 3:1 делали все, чтобы вернуться в игру, но все очень легко влетало: рикошеты, подборы. Есть небольшой фарт, возможно, чемпионский.

– Во-первых, мне хочется сказать спасибо вам, что команда играла сегодня в такой хороший футбол и подарила нам практически интригу. Вы, наверное, знали, как будет играть «Динамо», потому что Личка перед матчем говорил, что красивого футбола не ждите. Команда садилась низко в оборону и прагматично шла вперед, искала там возможности для взятия. Вы слышали это и специально готовились к этому?

– Мне цитировали эти фразы. Конечно, об этом я знал. То, что он сказал, это одно, но когда вместо Маричаля выходит Даса, то это уже чуть-чуть другой ответ. А третий подход – когда ставят атакующих футболистов. Достаточно глубоко стало «Динамо». Может быть не низкий блок, а средний блок. В таком ключе, наверное, более качественным по игре в обороне – Марчиаль. Мы готовились ко всем вариантам развития игры. Игра была, стандартные положения... На самом деле в первом круге, например, ни одного не пропустили. Сейчас залетает.

– В этом году команда закончила чемпионат лучше, чем в предыдущем. Удастся ли сохранить игроков на следующий сезон?

– У нас есть матч с «Пари НН». Когда будет финальный свисток, начну сходить с ума. Мы доноры, крови на всех не хватает. Мы в группе риска: чем лучше мы играем, тем хуже для нас. От нас уже столько игроков ушло. Не получается в таком количестве готовить футболистов, которых могут вот так забрать. В том году у нас было огромное количество игроков, потом зимой ушли, уходило и 70% основы. Мы опасаемся, но надеемся, что руководство все контролирует. Мы и сейчас играли без глубины состава, не хочется в такую ситуацию попадать, но она еще и от того, что у нас много травм.

– Последний гостевой матч. Как можете оценить игру в этом сезоне?

– На выезде мы взяли 14 очков, дома – 26. Своих зрителей порадовали. Конечно, есть перепады. Косвенно – все участвуем в чемпионской гонке. Сезон был сложный, зализывали раны. Нам нужно было построить и наработать действия. Мы зашли в сезон хорошо, взяли много очков. Но тут есть лукавство, нужно изучать таблицу, но практически все лидеры у нас были дома во втором круге. У нас получилось так, что дома мы не взяли очки с лидерами. У меня нет большой разницы восприятия от игры в первом и втором круге. Хотя в первом круге у нас было больше игроков, например, Гарре. Ровный сезон, стабильный. Приятно, что ребята прогрессировали, дали динамику. Как команда, несмотря на неровный первый круг, мы брали то, что должны были по игре. Сейчас во втором круге были моменты, где нам не повезло. В прошлом сезоне нам серьезно не везло, в атаке и обороне. По подсчетам мы были последние по реализации моментов. Сейчас у нас за счет стабильности в команде, клубе, подходе и самой игре все нормально. Мы не будем шарахаться. Внутри клуба такое позволяет быть последовательными и развиваться. Такие моменты важны на уровне стратегии, и мы их всегда будем помнить

– Тюкавин проводит лучший сезон в карьере, но в этом матче он не забил и не отдал. У вас была специальная установка против него?

– Не найдете команды, которая специально не готовится к лидерам. Действительно, прекрасный сезон проводит. Мы понимаем, что хорошую активность проявлял. Он лучший игрок сезона, но после Глушенкова. Мы хотели бы больше таких игроков в нашей команде.

– Чье чемпионство хотелось видеть больше?

– Когда тренер говорит о таком, он отвечает не от себя. Конечно, хотелось самим стать чемпионами. Главное желание – развитие футбола, чтобы становился сильнее, интереснее. Прекрасный первый круг «Краснодара». Дальше – в каких-то играх сильнее был «Зенит». Но в этом году он стал слабее. «Динамо» – мы уже говорили про фарт. Всё, что произошло в этом году чемпионата, только пошло на пользу.

– Почему вы сразу после игры собрались в круг, и что сказали?

– Это – традиция. Только в этот момент можно собрать команду, организационно нам легче так. Подвожу итог матча, говорю о следующей игре, похвалить, поругать.

Фото: ПФК "КС"