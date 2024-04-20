Игорь Осинькин: Видим таблицу и знаем, что сейчас ещё ничего не закончено

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после выездного матча с "Балтикой".

– Тяжелая, вязкая игра. Понимали, что более эмоциональные и заряженные на победу должны быть хозяева. Но мы все-таки хотели сделать все, чтобы увезти не просто очко, а три очка. Поэтому мы в конце матча, даже при счете 1:1, раскрылись и могли атаковать. Но этим и принесли хозяевам такие важные очки. Сложный матч, интересная концовка. Не каждый раз в концовке матча три мяча можно увидеть. И каждый мяч меняет соотношение очков.

– В чем мотивация для "Крыльев" в концовке сезона?

- У футболистов всегда есть внутренняя мотивация. Конечно, немного её надо будить. Но в случае победы или ничьи могли очень высоко подняться. Мы видим таблицу и знаем, что сейчас ещё ничего не закончено. Да, мы в безопасности от вылета. Но это не то, ради чего мы играли весь сезон. Мы очень хотим брать очки. Счет 1:1, мы хотели ещё атаковать. Отсюда потеряли некоторые футболисты позиции. Не хватило в концовке, чтобы доиграть все эпизоды с полными силами и дисциплиной игровой. Поэтому у нас есть мотивация, мы ее внутри найдем. Каждое место в таблице дает какой-то заряд. Заряд такой, что мы хотим хоть на одно место или очко подняться.

– Показалось, что эта игра сложилась так же, как и в Самаре. Но тогда "Крыльям" улыбнулась удача, а здесь – "Балтике". Вам это не напомнило?

- Не напомнило, но там была концовка из двух мячей, то есть два раза менялся счет: сравняли и быстро очень отыгрались. Здесь похожим образом было до поры до времени, когда хозяева забили, мы отыгрались, но потом, к сожалению, уже на мой взгляд, лишнее произошло.