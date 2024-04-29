Игорь Осинькин о матче с "Краснодаром": "Очень тяжелая игра. Сверхмотивированный соперник"

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Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Краснодаром» (0:0).

– Очень тяжелая игра. Сверхмотивированный соперник. Всё сделали для того, чтобы тоже соответствовать этому матчу в плане настроя и самоотдачи. Конечно, два матча в одном получились. Первые 60 минут соперник имел определенное преимущество за счет хороших футболистов, индивидуально сильных. Иногда, конечно, очень тяжело, но, с другой стороны, даже в это время у нас два момента были хорошие. Мы всегда играли не на ничью, а хотели победить. После удаления, считаю, мы достаточно хорошо и организованно провели, создали много моментов. И уже соперник был в положении, когда защищают счет. Не получилось у нас забить, конечно, были моменты, штанги, перекладины, шикарный момент Гарре. Но, конечно, хотелось бы в некоторых эпизодах более грамотной, качественной игры. Мы надеялись в концовке на 3 очка. Поэтому небольшое разочарование есть. Если объективно весь матч оценивать, а не выдернутые 30 минут, наверное, близко к справедливому счету.

– Есть ли закономерность в том, что в последнее время «Крылья» выигрывают силовые команды «Урал», «Рубин», «Факел», но с играющими победы нет?

– «Краснодар» в любой манере умеет играть. Самый техничный форвард Кордоба. Они соответствуют любой игре, которая может возникнуть на поле. Действительно, мы несколько матчей выиграли у силовых команд. Но я не знаю – как в другой футбол играть в Воронеже. Мы играли там, там действительно играть непросто. Примерно такие же слова сказал Карпин за два тура до нас. Закономерность? Не знаю. Может быть. Но мы проиграли ЦСКА и «Ростову» на стандартных положениях. Это команды, наверное, в первую очередь для нас активно прессингующие. И были проблемы с составом тогда. Параллель не могу до конца провести. Слишком короткий отрезок и слишком много внутренних проблем.