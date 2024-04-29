Я нашел ошибку
Главные новости:
В составе команды выступали Алена Лебедева, Лада Зиновьева, Василий Петин и Игорь Ружейников.
ЧР по керлингу на колясках: сборная Самарской области - бронзовые призеры
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Краснодаром».
Игорь Осинькин о матче с "Краснодаром": "Очень тяжелая игра. Сверхмотивированный соперник"
В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента
В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений.
Ночью 30 апреля местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С
С 1 по 21 мая в Самарской области ограничили посещение лесов
С 1 по 21 мая в Самарской области ограничили посещение лесов
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
30 апреля в регионе днем без осадков, до +19°С
Впервые в этом чемпионате в матче «Крыльев» не было забитого ни одного гола.
«Крылья Советов» сыграли с «Краснодаром» вничью  – 0:0
По тактическому замыслу учения, пожар произошел вследствие неисправности осветительных электроприборов на сцене 1 этажа.
В Тольятти прошло пожарно-тактическое учение в здании театра кукол
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин о матче с "Краснодаром": "Очень тяжелая игра. Сверхмотивированный соперник"

29 апреля 2024 20:34
279
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Краснодаром».

Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Краснодаром» (0:0).

– Очень тяжелая игра. Сверхмотивированный соперник. Всё сделали для того, чтобы тоже соответствовать этому матчу в плане настроя и самоотдачи. Конечно, два матча в одном получились. Первые 60 минут соперник имел определенное преимущество за счет хороших футболистов, индивидуально сильных. Иногда, конечно, очень тяжело, но, с другой стороны, даже в это время у нас два момента были хорошие. Мы всегда играли не на ничью, а хотели победить. После удаления, считаю, мы достаточно хорошо и организованно провели, создали много моментов. И уже соперник был в положении, когда защищают счет. Не получилось у нас забить, конечно, были моменты, штанги, перекладины, шикарный момент Гарре. Но, конечно, хотелось бы в некоторых эпизодах более грамотной, качественной игры. Мы надеялись в концовке на 3 очка. Поэтому небольшое разочарование есть. Если объективно весь матч оценивать, а не выдернутые 30 минут, наверное, близко к справедливому счету.

– Есть ли закономерность в том, что в последнее время «Крылья» выигрывают силовые команды «Урал», «Рубин», «Факел», но с играющими победы нет?

– «Краснодар» в любой манере умеет играть. Самый техничный форвард Кордоба. Они соответствуют любой игре, которая может возникнуть на поле. Действительно, мы несколько матчей выиграли у силовых команд. Но я не знаю – как в другой футбол играть в Воронеже. Мы играли там, там действительно играть непросто. Примерно такие же слова сказал Карпин за два тура до нас. Закономерность? Не знаю. Может быть. Но мы проиграли ЦСКА и «Ростову» на стандартных положениях. Это команды, наверное, в первую очередь для нас активно прессингующие. И были проблемы с составом тогда. Параллель не могу до конца провести. Слишком короткий отрезок и слишком много внутренних проблем.

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Впервые в этом чемпионате в матче «Крыльев» не было забитого ни одного гола.
29 апреля 2024, 16:13
«Крылья Советов» сыграли с «Краснодаром» вничью  – 0:0
Впервые в этом чемпионате в матче «Крыльев» не было забитого ни одного гола. Футбол в Самаре
420
ПФК "Крылья Советов" совместно с компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу "Самара – город-курорт".
28 апреля 2024, 14:24
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Краснодар"
ПФК "Крылья Советов" совместно с компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу "Самара – город-курорт". Футбол в Самаре
886
Торжественное открытие памятных стел запланировано на 10 мая.
27 апреля 2024, 22:34
«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»:по итогам голосования - Мазур и Авалян легенды 90-х
Торжественное открытие памятных стел запланировано на 10 мая. Футбол в Самаре
925
В центре внимания
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
382
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
760
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
613
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
528
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
628
Весь список