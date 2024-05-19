В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта

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Полиция австрийского города Грац установила, что 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени террористической группировки. Подозреваемая хотела совершить нападение на одной из центральных площадей города, при обыске полицией у нее были обнаружены нож и топор, сообщает 19 мая немецкое издание Bild.

По данным местных правоохранителей, предполагаемым местом преступления была площадь Якоминиплац — одна из самых больших площадей Граца.

В ходе обыска в доме подозреваемой оперативники обнаружили пропагандистские материалы ИГ, а также многочисленные видеозаписи боев и казней. В ходе предварительных расследований правоохранительными органами было также установлено, что подросток была активна в специальных чат-формах, используемых для вербовки. Информационные носители информации были также изъяты и будут тщательны изучены, приводит Bild сообщение полиции Граца.

Местонахождение 14-летней уроженки Черногории было установлено следователями по ее активности в социальных сетях. Как сообщается, подозреваемая на данный момент отказывается давать показания. Прокуратура Граца вынесла постановление об ее аресте и доставке в исправительное учреждение, пишут "Известия".