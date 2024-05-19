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Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории

19 мая 2024 16:20
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Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. 

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории, передает РИА Новости.

Бой, который прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде представитель Украины отправил Фьюри в нокдаун.

Усик сохранил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усику 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы).

Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. 

 

Фото:   pxhere.com

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