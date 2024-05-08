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180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»

8 мая 2024 18:28
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180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»

В этом году специалисты областных медицинских учреждений в рамках регионального проекта «Забота рядом» уже посетили 11 муниципальных районов. На базе районных больниц врачи ведут прием пациентов, осуществляют диспансерное наблюдение и оказывают методическую помощь медицинским работникам.

В центре внимания врачей - пациенты с хроническими заболеваниями. Также в рамках проекта организовано медицинское сопровождение членов семей военнослужащих и участников СВО.

«У проекта основная цель - повысить доступность первичной и специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов. За несколько месяцев 2024 года врачи проекта проконсультировали 807 пациентов, из них 180 - члены семей военнослужащих и участники СВО. У 37 пациентов впервые выявлены хронические заболевания, 140 – направлены на госпитализацию в стационары. В проекте участвуют специалисты 6 областных медицинских учреждений, в районы выезжают многопрофильные бригады врачей 21 специальности», - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Напомним, в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который был создан в стране по поручению Президента Владимира Путина. Ветеранам и членам их семей помогают с медицинской реабилитацией, санаторно-курортным лечением.

Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50 %, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд по муниципальным маршрутам по карте жителя Самарской области. Также им оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь, помощь с трудоустройством и переобучением при необходимости. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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