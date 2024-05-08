В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

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В канун Дня Великой Победы сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили жителей региона с наступающим праздником. В этот день в офисах обслуживания компании всех посетителей ожидало оперативное обслуживание, хорошее настроение и георгиевские ленты.

«Этот праздник навсегда останется для нас символом мужества и героизма наших дедов и прадедов. В этот день мы вспоминаем тех, кто самоотверженно отстаивал суверенитет нашей страны и ковал победу в тылу. В их числе были и сотрудники энергосистемы региона, которые трудились на Куйбышевской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.