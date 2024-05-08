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В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

8 мая 2024 17:09
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В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

В канун Дня Великой Победы сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили жителей региона с наступающим праздником. В этот день в офисах обслуживания компании всех посетителей ожидало оперативное обслуживание, хорошее настроение и георгиевские ленты.

«Этот праздник навсегда останется для нас символом мужества и героизма наших дедов и прадедов. В этот день мы вспоминаем тех, кто самоотверженно отстаивал суверенитет нашей страны и ковал победу в тылу. В их числе были и сотрудники энергосистемы региона, которые трудились на Куйбышевской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Энергетики напоминают, что в праздничные дни клиентские центры во всех городах присутствия компании будут закрыты. Оперативно решить любой вопрос помогут современные онлайн-сервисы, воспользоваться которыми можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.

Теги: Т ПЛЮС

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