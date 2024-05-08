Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
В России подорожал бензин
В России подорожал бензин
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидают заморозки до -4

8 мая 2024 16:46
121
В Самарской области ожидают заморозки до -4

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 09.05.2024 местами, 10.05.2024 в большинстве районов Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -4 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
08 мая 2024, 12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Транспорт
205
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
07 мая 2024, 19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
В целом исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с кассовым планом, утвержденным на 2024 год. Экономика
373
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
07 мая 2024, 18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности традиционные салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре проводиться не будут. Общество
2228

В центре внимания
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
8 мая 2024  18:56
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
26
В Самарской области ожидают заморозки до -4
8 мая 2024  16:46
В Самарской области ожидают заморозки до -4
118
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
209
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
374
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
2254
Весь список