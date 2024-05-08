Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
В России подорожал бензин
В России подорожал бензин
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра

8 мая 2024 17:27
97
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 09.05.2024 местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
8 мая 2024  18:56
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
26
В Самарской области ожидают заморозки до -4
8 мая 2024  16:46
В Самарской области ожидают заморозки до -4
118
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
209
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
374
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
2254
Весь список