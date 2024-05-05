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Самара встретит Паровоз Победы

5 мая 2024 13:59
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Самара встретит Паровоз Победы

6 мая в 10:40 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественная встреча «Паровоза Победы» – ретро-состава, сформированного на Куйбышевской железной дороге. В этом году Самара станет заключительной станцией почетного маршрута «Паровоза Победы», сформированного на Куйбышевской железной дороге.  

Во главе военно-исторического состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. В поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

В торжественной встрече поезда примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители региональных органов власти, ветераны, железнодорожники и члены их семей, жители города и пассажиры.

Все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года – встречи солдат, вернувшихся с фронта, и праздничного концерта с лучшими творческими коллективами Самарской области.

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Теги: Мероприятия

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