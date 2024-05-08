29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан

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В приёмной Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, дом 20 с 10:00 до 15:00 часов 29 мая 2024 года состоится целевой прием по вопросам реализации трудовых прав граждан и оказания центрами занятости гражданам содействия в трудоустройстве.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется по 24 мая 2024 года включительно по телефону: 8 (846) 337 - 29 - 03 (по будням с 09:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов).

К участию в целевом приеме приглашены представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, прокуратуры Самарской области и ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения».