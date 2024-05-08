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Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду

8 мая 2024 18:18
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Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду

В Самарской области 17 семей награждены орденом «Родительская слава», ещё 19 - медалью ордена «Родительская слава». В Год семьи медалью ордена «Родительская слава» Указом Президента РФ Владимира Путина награждены многодетные супруги Хантеевы из Красноярского района. Светлана и Вячеслав вместе почти 30 лет, воспитывают шестерых детей.

В регионе уделяется большое внимание благополучию семей с детьми. На сегодняшний день предоставляется 27 мер социальной поддержки семьям, где растут дети. Таким образом, более 150 тысяч семей, проживающих в регионе, получают господдержку. Например, более 7 тысяч семей на 23 500 детей получили ежегодные денежные выплаты в связи с празднованием Пасхи. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что все социальные обязательства по поддержке жителей региона, в том числе многодетных семей, выполняются в полном объеме.

Также продолжается работа по реализации национального проекта «Демография», в рамках которого для семей с детьми предусмотрено предоставление 5 мер социальной поддержки.

Супруги Хантеевы получают все, положенные по законодательству, меры поддержки: на проезд и питание детей, льготы при оплате ЖКУ и ряд других.

«Семья и дети - это своего рода непрекращающаяся работа и при этом очень ответственная, потому что закладывается фундамент на будущее. Конечно же, процесс обучения и воспитания детей идет с раннего утра и до позднего вечера, без выходных. Хочется, чтобы выросли достойными людьми», - делится многодетный отец Вячеслав Хантеев.

Родители во всем являются примером для своих детей, стремятся воспитывать в них скромность, ответственность, надежность, доброту и порядочность. Все дети в семье растут дружными и трудолюбивыми, каждый имеет свое любимое занятие - спорт, творчество и другие увлечения.

«Я всегда с детьми и у меня получается уделять внимание не только всем вместе, но и каждому по-отдельности. На мой взгляд, это важно, чтобы ребенок был порой один на один со мной. Тогда они чувствуют, что важны родителям. Считаю, что поддержка государства не лишняя и помогает всем семьям», - говорит многодетная мать Светлана Хантеева. Светлана Алексеевна также награждена региональным знаком отличия «Материнская доблесть».

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