Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона

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В понедельник, 6 мая 2023 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы и руководители надзорных органов.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об исполнении областного бюджета в первом квартале текущего года.



Как следует из доклада министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, доходы за этот период составили 63,2 млрд рублей – это 24,4 % от годовых плановых значений.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям составило 56,8 млрд рублей, или 25,1 % от плана – это на 6,7 млрд рублей больше аналогичного периода 2023 года.



Расходы за первый квартал года произведены в сумме 51,8 млрд рублей. Больше всего финансов было направлено в социальный сектор – 15,6 млрд рублей, на образование – 11,8 млрд рублей, на национальную экономику – 9,6 млрд рублей и на здравоохранение – 5,3 млрд рублей.

«В целом исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с кассовым планом, утвержденным на 2024 год», - заключил Андрей Прямилов.

Областной кабинет министров утвердил отчет об исполнении бюджета за первый квартал. В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу и Счетную палату региона.