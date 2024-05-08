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10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

8 мая 2024 12:46
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10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

В пятницу, 10 мая 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 28 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Ахмат". Начало матча в 17:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамваев. Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутовТрамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны.

Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами (подробнее – на официальном сайте Администрации г. о. Самара по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/48251/).

По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67,  следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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