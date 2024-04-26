Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля

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Власти предупреждают жителей Самары о возможном подтоплении их домов.

В Самаре ожидают начала максимального сброса воды на Жигулевской ГЭС, который намечен на 26 и 27 апреля 2024 года. В пресс-службе мэрии напоминают гражданам, что в период паводка запрещается въезд и нахождение граждан на подтапливаемых территориях, у урезов воды рек (линии пересечения поверхности водотока с берегом) и вблизи водоемов. Нельзя оставлять без присмотра личные вещи и имущество, особенно автомобили и различные средства передвижения.

Мэрия напоминает жителям о необходимости страхования имущества, находящегося в зоне возможного подтопления.

Как сообщалось, вода может прийти в 7 районов города, затопив дороги и частные дома, пишет СитиТраффик.