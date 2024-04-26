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Эндоскопическую службу в Сызрани переоснастили благодаря нацпроекту

26 апреля 2024 19:48
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Теперь в состав эндоскопической службы Сызранской центральной районной и городской больницы входит новое эндоскопическое отделение.

Теперь в состав эндоскопической службы Сызранской центральной районной и городской больницы — помимо трёх кабинетов эндоскопии в поликлиниках, — входит новое эндоскопическое отделение. Оно размещается на втором этаже больничного комплекса.

Отделение оснащено манипуляционными для видеогастроскопии и -колоноскопии, кабинетом для проведения бронхоскопии с отдельным помещением для обработки оборудования. Здесь проводятся диагностические исследования верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта и легких.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» приобретено новое цифровое оборудование: 5 видеостоек, 6 видеогастроскопов, 5 видеоколоноскопов. Аппараты помогают выполнять высокоточную диагностику самых распространенных заболеваний и назначать лечение. Кроме того, за счет средств областного бюджета для Сызранской больницы приобретены ещё 5 видеостоек, 3 видеогастроскопа, 4 видеоколоноскопа, 1 видеобронхоскоп, а также 5 электрохирургических блоков для проведения гемостаза и полипэктомии доброкачественных новообразований.

«Новое отделение способно решать самые нестандартные задачи в условиях, где другие методы обследования не результативны. Оборудование помогает обследовать больше пациентов и, конечно, выявлять патологии на ранней стадии более качественно, — рассказал заведующий отделением, врач-эндоскопист высшей квалификационной категории со стажем работы более 30 лет Владимир Новокрещенов. — Для сравнения, если в 1 квартале 2023 года было проведено 2275 исследований, то с открытием эндоскопического отделения в первом квартале текущего года мы провели на 410 исследований больше. Кроме того, за 3 месяца этого года выполнили 22 полипэктомии доброкачественных новообразований, в то время как за весь прошлый год — 4».

В службе работают 10 врачей и 7 медицинских сестер.
«Отделение оснащено не только современным оборудованием, но и всем необходимым для его правильной и эффективной эксплуатации. Поставлены три машины для дезинфекции гастро, колоно- и бронхоскопов. Кроме того, мы получили шкафы для хранения эндоскопов, которые поддерживают стерильность оборудования после обработки», — отметила старшая медицинская сестра эндоскопического отделения Гульфия Агрусева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

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