71% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

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Тинькофф Кредит Брокер — сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям — в рамках аналитического проекта Tinkoff Data изучил тренд на деурбанизацию среди россиян. В преддверии майских праздников и начала дачного сезона эксперты выяснили, совпадают ли текущее и желаемое место жительства россиян, планируют ли они ремонт своей загородной недвижимости и для каких целей.

Текущее место проживания россиян сильно отличается от желаемого. Так, в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, а 31% — в частном доме за городом (19%) или в пределах города (12%). При этом большинство (87%) предпочли бы для жизни частные, а не многоквартирные дома.

У большей части респондентов (71%), проживающих в квартирах, в планах переезд в частный дом, 9% из них планируют это сделать в 2024 году.

Сильнее всего тренд на деурбанизацию заметен у более старшего поколения. Респонденты до 25 лет больше хотят жить в городе, чем за городом: 44% из них — в частном доме в пределах города, 23% — в многоквартирном доме.

При этом желаемое место жительства большинства россиян (87%) — частный дом. 71% россиян, проживающих в квартирах, хотели бы в перспективе переехать в частный дом.

● 43% из тех, кто уже имеет загородный дом, планируют в ближайшие полгода делать в нем ремонт. Цель большинства из них — желание жить в доме постоянно, чаще приезжать или подготовка к летнему сезону.

● В среднем россияне планируют потратить на ремонт загородного дома или дачи в 2024 году 375 тысяч рублей. 43% участников опроса намерены использовать для этого заемные средства.

Исследование основано на обезличенных данных клиентов Тинькофф Кредит Брокера, а также результатах опроса, проведенного среди более чем 1 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих по всей России.