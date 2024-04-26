Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год

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В мае ряд клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» получит квитанции с корректировкой оплаты за отопление по итогам 2023 года. Это коснется жильцов многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани с общедомовыми приборами учета (ОДПУ), оплачивающие тепло в течение года равными долями (по 1/12).



Для большинства клиентов корректировка начислений за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.



Перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Она складывается из разницы суммарного начисления за отопление 2023 года и фактического потребления по данным ОДПУ. Сумма отражается в строке квитанции под названием «Корректировка».



Также в квитанции за апрель будет включен перерасчет, вызванный ежегодным определением среднемесячного объема потребления тепла. Он регламентируется Постановлением Правительства РФ №354 и необходим для расчета ежемесячного платежа по 1/12. Сумма, образованная в результате корректировки среднемесячного объема потребления за первые месяцы года, будет отражена в строке квитанции под названием «Перерасчет».



При необходимости Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предоставляет возможность оплатить выставленную сумму в рассрочку. Причем заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно, перейдя по ссылке: https://samara.esplus.ru/clients/zaklyuchenie-soglasheniya-o-rassrochke-zadolzhennosti/.



«У жителей региона всегда есть возможность исключить выставление ежегодных корректировок за тепло. Для этого достаточно выбрать порядок оплаты «в течение отопительного периода». В этом случае начисление за полученную тепловую энергию будет осуществляться исключительно по факту», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.



Уточнить все вопросы по начислениям за отопление в индивидуальном порядке можно у специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, либо воспользоваться разделом «Обратная связь» https://samara.esplus.ru/feedback/, который доступен для обращений 24 часа в сутки.