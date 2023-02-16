«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов

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В ближайшее время у более чем 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» истекает срок поверки приборов учёта горячей воды. Не получив подтверждения исправности работы счётчика, энергокомпания будет вынуждена перейти к начислению, исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже - по нормативу.

Для подтверждения исправности прибора учёта требуется:

- сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

- направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму «Обратная связь» на сайте https://samara.esplus.ru/clients/ ).

«Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учёта, и по необходимости обратиться в любую специализированную организацию. Это позволит нашим клиентам контролировать потребление горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки можно найти в своих квитанциях и в личном кабинете клиента.