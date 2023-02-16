Я нашел ошибку
Главные новости:
Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»
Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет.
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет
В Самарской области 16 февраля коронавирусом заболел ещё 761 человек
В Самарской области 16 февраля коронавирусом заболел ещё 761 человек
В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет
В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет
в ДТП с легковушками в Самарской области погибло двое
В ДТП с легковушками в Самарской области погибло двое
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
В самарской области студенты становятся жертвами мошенников
В Самарской области студенты становятся жертвами мошенников
На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы
На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.21
0.35
EUR 79.57
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов

16 февраля 2023 12:51
94
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов

В ближайшее время у более чем 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» истекает срок поверки приборов учёта горячей воды. Не получив подтверждения исправности работы счётчика, энергокомпания будет вынуждена перейти к начислению, исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже - по нормативу.

Для подтверждения исправности прибора учёта требуется:

- сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

- направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму «Обратная связь» на сайте https://samara.esplus.ru/clients/). 

«Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учёта, и по необходимости обратиться в любую специализированную организацию. Это позволит нашим клиентам контролировать потребление горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки можно найти в своих квитанциях и в личном кабинете клиента.

Теги: Акценты В центре внимания Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023, 21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких. Политика
920
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023, 23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации. Строительство
707
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022, 12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
Это позволит избежать ожидания в очередях и сделает визит в клиентский центр максимально комфортным. ЖКХ
2902

В центре внимания
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
91
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
98
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
127
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
923
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
296
Весь список