«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи

105

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов посещать офисы обслуживания по предварительной записи. Это позволит избежать ожидания в очередях и сделает визит в клиентский центр максимально комфортным.

Данной услугой можно воспользоваться при посещении любого из офисов обслуживания компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Запись осуществляется по телефонам:

- для физических лиц 8 (800) 700-10-32;

- для юридических лиц 8 (800) 600-03-90.

Напоминаем, что большинство возникающих вопросов можно решить не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс») или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно!