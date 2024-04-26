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Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие

26 апреля 2024 16:13
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СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук.

26 апреля 2024 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось торжественное мероприятие по случаю юбилея Самарского государственного медицинского университета. В этом году СамГМУ отмечает 105 лет со дня основания.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова преподавателей и студентов вуза поздравила и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Она зачитала поздравительный адрес Губернатора.

«Выражаю признательность всему коллективу университета, ветеранам, Президенту и Почётному ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Петровичу Котельникову и нынешнему ректору, профессору РАН, заслуженному деятелю науки РФ Александру Владимировичу Колсанову за огромный вклад в развитие вуза! Выбранный вузом вектор развития доказал свою успешность. И дальше, я уверен, вас ждут не менее амбициозные планы и проекты. Самарская земля верит в вас и знает, что люди в белых халатах сделают всё возможное и даже сверх этого!», – говорится в поздравлении Главы региона.

Лучшим сотрудникам вуза Наталья Катина вручила Почетные грамоты Губернатора Самарской области. «Имена врачей, которые вышли из стен этого вуза, известны в России и за ее пределами. Современный медицинский университет – это не только образование, не только наука, это, прежде всего, инновации. Сегодня на выставке инновационных технологий мы имели возможность ознакомиться с разработками, которые ведутся на базе университета. Наш медицинский вуз – единственный в стране, который имеет свое серийное производство и технологии по эндопротезированию», – отметила она, пожелав вузу успехов и дальнейшего развития.

СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Это стало возможным благодаря интеграции базовых процессов университета: образования, науки, инноваций и клинической деятельности. СамГМУ развивается по модели медицинского технологического университета. Являясь одним из лидеров в отечественном медицинском образовании, вуз сделал ставку на разработку собственных технологий, создание инновационных продуктов, вывод их на рынок России и за ее пределы в рамках формирования технологического суверенитета страны. При взаимодействии с регионом университет осуществляет свою деятельность по нескольким ключевым направлениям: подготовка высококвалифицированных кадров, оказание медицинской помощи населению, развитие науки и создание инновационных разработок для внедрения в реальный сектор экономики.

С памятной датой СамГМУ в формате видеообращения поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сегодня университет вносит значимый вклад в развитие здравоохранения и усиление кадрового потенциала отрасли, а также в формирование технологического суверенитета нашей страны. Университет заслуженно входит в число лидеров таких государственных программ, как Приоритет 2030, Передовые инженерные школы, Национальная технологическая инициатива.
Ежегодно в вузе получают образование около 8 тысяч обучающихся из 40 регионов России и 39 стран мира. Почти 17 тысяч человек в год проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. За пять лет количество студентов и ординаторов увеличилось на 15%. Всего же за время существования университета его выпускниками стали более 100 тысяч медицинских специалистов.
Ректор СамГМУ Александр Колсанов в своем выступлении рассказал о результатах работы и перспективах развития университета. Сегодня вуз проводит уникальную для медицинских вузов трансформацию образовательной деятельности. Обучение будет строиться по пяти трекам специализации студентов: общая для всех специальностей ядерная программа, врач общей практики, врач терапевт со специализацией, врач-исследователь и врач-разработчик. В результате работа врача станет более эффективной, поскольку каждый специалист будет владеть базовыми врачебными навыками и передовыми технологиями.

Говоря о будущем университета, Александр Колсанов подчеркнул роль учителей и наставников, которую они сыграли в формировании всего коллектива вуза.

«Конечно, на первом месте у нас стоит подготовка кадров, — говорит Александр Колсанов. - Разработана новая концепция образования, которую с 1 сентября этого года мы начнем реализовывать. Но СамГМУ также идет по пути формирования медицинского технологического университета. Мы продолжаем этот вектор развития, расширяя производственную площадку и линейку выпускаемой продукции. Говоря о медицинском профиле, отмечу, что Клиники СамГМУ — это в полном понимании федеральное учреждение, которое оснащено современным оборудованием, с сильным кадровым составом, где будут и дальше внедряться новые технологии во благо наших пациентов. Но главное - это, конечно, весь коллектив университета, благодаря которому вуз уверенно шагает вперед, порой опережая время».

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия Самара Университет

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