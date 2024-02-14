В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу «Универсум» для юных гуманитариев

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева уже в седьмой раз проводит Всероссийский конкурс юных исследователей «Универсум». Стать участником этого уникального проекта может каждый ученик 8–10 класса из любого региона России, которому интересны гуманитарные науки.

Конкурс «Универсум» создан с целью приобщения детей и подростков к научным исследованиям и разработкам в области наук об обществе и человеке и формирования у школьников интереса к профессиям, связанным с гуманитаристикой, создания предпосылок для получения образования в этой области.

Школьники под чутким руководством преподавателей Самарского университета им. Королева научатся проводить гуманитарные исследования, писать научно-популярные лонгриды и выступать перед сверстниками из разных уголков страны в самом знаменитом лагере – в МДЦ «Артек».

Первый этап конкурса начался 1 февраля 2024 года: на официальном сайте «Универсума» до 31 марта 2024 года проводится заочное тестирование по русскому и английскому языкам, литературе и истории.

Второй отборочный этап проводится заочно и предполагает выполнение научно-исследовательского проекта в рамках одного из тематических блоков («Лингвистика (русский язык)», «Лингвистика (английский язык)», «Литературоведение», «Психология», «История»). Проект на одну из предложенных тем включает 3 формата заданий: лонгрид, графический постер в стиле научпоп, видеовизитка.

Победители второго этапа конкурса примут участие в серии мастер-классов ведущих преподавателей социально-гуманитарного института Самарского университета во второй декаде июля 2024 г.

Главным призом для финалистов станет путевка на тематическую смену в МДЦ «Артек», где юных гуманитариев ждет насыщенная программа, подготовленная лучшим лагерем страны и Самарским университетом. Погружение в нешкольную гуманитаристику, классный мерч, научно-популярный журнал с собственным лонгридом, дополнительные 10 баллов при поступлении в Самарский университет им. Королева – все это и многое другое ждет победителей «Универсума».

Сроки проведения конкурса:

Первый этап (тестирование на сайте): с 1 февраля по 31 марта 2024 г.

Второй этап (выполнение научно-исследовательского проекта на сайте): с 1 апреля по 10 июня 2024 г.

Третий этап (мастер-классы в Самарском университете им. Королева): 10–15 июля 2024 г.

Поощрительный этап (смена в МДЦ «Артек»): с 01–02 сентября по 21–22 сентября 2024 г.

Подробнее узнать о конкурсе можно на официальном сайте и в группе "Вконтакте".

Фото: пресс-служба Самарского университета