В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами

19 сентября 2025 17:17
Студентам рассказали о преимуществах службы в органах внутренних дел, таких как: стабильная заработная плата, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, льготная пенсия.

В областной столице, на базе Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области рассказали студентам о преимуществах службы в органах внутренних дел, таких как: стабильная заработная плата, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, льготная пенсия.

Кроме того, сотрудники полиции рассказали об особенностях обучения в ведомственных вузах МВД России, в том числе, о требованиях, предъявляемых к кандидатам, отметив, что на курсантов распространяются социальные гарантии: бесплатное обучение, проживание в общежитии, питание, денежное довольствие и вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство.

В завершение встречи полицейские подробно ответили на вопросы юношей и девушек, отметив, что органы внутренних дел включают в себя множество служб и подразделений и предоставляют широкие возможности для профессионального и личностного роста, социальной защиты и карьерного продвижения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара Университет

