В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами

157

В областной столице, на базе Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области рассказали студентам о преимуществах службы в органах внутренних дел, таких как: стабильная заработная плата, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, льготная пенсия.

Кроме того, сотрудники полиции рассказали об особенностях обучения в ведомственных вузах МВД России, в том числе, о требованиях, предъявляемых к кандидатам, отметив, что на курсантов распространяются социальные гарантии: бесплатное обучение, проживание в общежитии, питание, денежное довольствие и вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство.

В завершение встречи полицейские подробно ответили на вопросы юношей и девушек, отметив, что органы внутренних дел включают в себя множество служб и подразделений и предоставляют широкие возможности для профессионального и личностного роста, социальной защиты и карьерного продвижения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО