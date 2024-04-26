Самарскую область с рабочим визитом посетил главный детский хирург России

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян провел рабочую встречу с главным внештатным детским хирургом Министерства здравоохранения Российской Федерации, директором обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрием Морозовым.



На встрече совместно с главным внештатным детским хирургом министерства здравоохранения Самарской области Маргаритой Барской и главным врачом областной больницы Сергеем Пушкиным обсудили вопросы развития детской хирургической службы региона, кадровый вопрос и сотрудничество с НМИЦ.



"Развитие детского здравоохранения - приоритет нашей работы и одно из важнейших направлений национального проекта "Здравоохранение". Только в прошлом году мы открыли несколько значимых объектов для детской медицины. Это корпус детской инфекционной больницы, обновленное подразделение Нефтегорской больницы, новое здание клинико-диагностического отделения детской больницы имени Ивановой. В поликлинических отделениях создаём комфортные условия для юных пациентов и современные возможности для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, - отметил руководитель ведомства. -

Инфраструктурные изменения необходимо дополнять новыми организационными решениями. И здесь большую роль играет наше взаимодействие с экспертами из федеральных центров. Благодарю Дмитрия Анатольевича за методическую поддержку и рекомендации по развитию региональной службы детской хирургии".



Также эксперт посетил Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина и принял участие в Российском симпозиуме детских хирургов «Хирургические заболевания передней брюшной стенки у детей».



Дмитрий Морозов осмотрел отделения детской хирургии и реанимации, а также операционный блок педиатрического корпуса больницы. Он высоко оценил работу профессионалов неонатальной и абдоминальной хирургии, челюстно-лицевой хирургии и специалистов ЛОР-отделения, реаниматологов-неонатологов.