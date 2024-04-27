61 страна, 28 тысяч площадок: «Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»

«Единая Россия» 26 апреля в шестой раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы». Он состоялся более чем на 28 тысячах площадок в 61 стране мира, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в видеоприветствии участникам акции подчеркнул, что «Диктант Победы» пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

«Диктант проходит во всех российских регионах и в десятках зарубежных государств - везде, где жива память о великом подвиге нашего народа в самой тяжелой и кровопролитной войне 20 века. Каждый из сотен тысяч участников «Диктанта Победы» в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шёл за Родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны», - сказал он.

По его словам, сегодня Россия вновь ведёт решительный бой с нацизмом.

«Мы уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, «Диктант Победы» – самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны, крупнейший просветительский, патриотический международный тест. «Участие в диктанте – не только проверка своих знаний военной истории Отечества, это выражение уважения и глубокой благодарности уходящему поколению фронтовиков», - подчеркнул он, выступая на центральной площадке.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратил внимание, что «Диктант Победы» стал частью культуры празднования Дня Победы. Акция стоит в одном ряду с такими традициями, как «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». «Главная задача – сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне. В наши дни десятки тысяч российских солдат, следуя примеру своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают рубежи нашей Родины, страну от неонацистского зла. А многие миллионы людей помогают фронту. В этой связи «Диктант Победы» не только просветительская, но и масштабная гражданская акция. Один из способов подчеркнуть связь и сопричастность к судьбе нашей страны», – заявил он.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, «Диктант Победы» пишут в 17 тысячах школ и колледжей страны. «Уверен, то внимание, которое уделяется сегодня историческому просвещению, историческому образованию, даст свой результат. Главное – помнить об истории нашей великой страны», – сказал министр.

В заключение Александр Хинштейн отметил, что в этом году количество участников «Диктанта Победы» может вырасти.

«Мы рассчитываем, что число участников диктанта в этом году превысит 2 миллиона человек», - заключил он.

Напомним, 26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Её поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Ответить на вопросы «Диктанта Победы» можно было в аэропортах страны, в самолётах, на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования. Более 1,5 тысяч площадок работали в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Задания в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.