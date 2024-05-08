Баскетбол «3х3» пройдет среди команд вузов ПФО

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10-11 мая 2024 года в Перми состоится Суперфинал Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу «3х3» среди лучших команд вузов ПФО.

Окружной Турнир по баскетболу «3х3» в этом году проводится впервые по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Турнир проводится в три этапа: лучшие команды определились в вузах, затем они выявили сильнейших в региональном турнире, и уже его победители примут участие в окружном финале в Перми – это команды 14 регионов ПФО. Титулы призеров коллективы разыграют среди юношей и девушек.

Самарскую область в Турнире Приволжского федерального округа представят: команда юношей Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва и команда девушек Самарского государственного технического университета.

Цели окружного проекта – популяризация в округе баскетбола «3х3», привлечение студентов вузов к регулярным занятиям спортом, выявление лучших непрофессиональных команд вузов по баскетболу «3х3».