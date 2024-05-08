Дмитрий Азаров нацелил региональные и муниципальные власти на полную концентрацию сил в праздничные дни

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В преддверии Дня Победы губернатор Дмитрий Азаров нацелил органы власти Самарской области всех уровней на полную мобилизацию и концентрацию сил, чтобы обеспечить эффективную работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

«Хочу еще раз акцентировать внимание Правительства Самарской области, городских властей, всех муниципалитетов на особом периоде подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Коллеги, все должно пройти торжественно, достойно, с заботой и вниманием к ветеранам», — сказал глава региона. — Все эти предстоящие дни для нас, конечно же, рабочие. Коллеги, в этот период, когда люди встречают святой для всех праздник, мы должны обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, работу органов власти, быть готовы к любым вызовам, реагировать немедленно».

Глава региона обратил особое внимание руководителей органов власти на то, что ни один ветеран не должен остаться без внимания, чтобы непременно каждого поздравили, оказали внимание и заботу, при необходимости сопровождали на мероприятиях.

«Сопровождение каждого ветерана, участника боевых действий, семей военнослужащих должно быть четко организовано», — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: при проведении Парада Победы в Самаре, всех массовых мероприятий в областной столице, в других городах и муниципалитетах необходимо все организационные вопросы должны быть заранее отработаны и отлажены, действия всех служб проверены. «Мы все должны отработать так, чтобы сбоев не было», — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров нацелил органы власти Самарской области всех уровней на мобилизацию сил.

«Мы должны быть полностью мобилизованы в этот период, чтобы святой День Победы отметить как должно. Чтобы никто не помешал нам отметить этот день в соответствии со всеми традициями нашей страны и нашего народа. Концентрация полная в эти дни должна быть во всех органах власти», — подчеркнул губернатор.