Общественный транспорт Самары подготавливают к празднованию Дня Победы

157

Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов самарские перевозчики подготавливают подвижной состав общественного транспорта – тематическим оформлением занимаются в депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление», на предприятии «Самара Авто Газ», в МП «Самарский метрополитен».



Так, самый нарядный троллейбус «Адмирал», работающий на одном из самых протяженных маршрутов – № 4 «Завод «Металлург» – Железнодорожный вокзал», представили сегодня сотрудники троллейбусного депо № 2. Помимо яркой праздничной «экипировки», персонал депо позаботился о музыкальном сопровождении рейсов – в салоне звучит советская музыка военных лет.



Троллейбус с праздничным оформлением выйдет в рейс 9 Мая и будет следовать по улицам Самары до 13 мая.



Много лет на муниципальных маршрутах общественного транспорта в преддверии празднования 9 Мая в рейсы выходит тематически оформленный подвижной состав. Среди праздничной атрибутики – Георгиевские ленты, флаги, шары и, конечно же, фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.



На информационных площадках «Самара Авто Газ» был размещен анонс акции «Бессмертный полк» на транспорте». Все желающие жители города отправляли на электронную почту или приносили на предприятие фотографии и текстовые сообщения, касающиеся биографии родственников-фронтовиков, детей войны. И теперь это размещено в салоне автобуса маршрута № 1.