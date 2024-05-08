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Во Всероссийском свадебном фестивале на выставке "Россия" примут участие молодожены из Самарской области

8 мая 2024 21:48
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Во Всероссийском свадебном фестивале на выставке "Россия" примут участие молодожены из Самарской области

На Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 19 мая пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль, приуроченный к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Ключевым событием первого дня станет самая массовая свадьба — на Главной уличной сцене Выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Дата выбрана не случайно. 12 мая по православному календарю отмечается праздник Красная горка, с которой традиционно открывается свадебный сезон. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.

Это яркое событие станет незабываемым и для молодых пар из Самарской области, которые примут участие в мероприятиях свадебного фестиваля и скрепят свои союзы узами брака.
На открытии фестиваля наш регион представят Михаил и Надежда Вирясовы из Тольятти. С началом специальной военной операции Михаил поступил на военную службу. Надежда – студентка 4 курса Самарского государственного медицинского университета, волонтер. «Крепкая семья держится на традициях, основанных на христианских ценностях, - считают будущие молодожены. - Мы будем обязательно крестить своих детей, учить вере в Бога и любви к своей Родине».

16 мая в рамках Фестиваля пройдет День Приволжского федерального округа. В этот день свой брак зарегистрируют молодожены из города Сызрани Самарской области – Александр и Анастасия Головановы. Александр – представитель династии летчиков - выпускников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (ныне филиал Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городе Сызрани), Анастасия – студентка Российского университета транспорта.

Молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента России Владимира Путина.

«Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на Выставке "Россия". То есть, за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар», — рассказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.
Дирекция Выставки и генеральный партнер фестиваля — Правительство Москвы — подготовили множество сюрпризов для будущих молодоженов. «Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодоженам и их родным на всю жизнь, вместе с Правительством Москвы мы приготовили для них несколько сюрпризов. Первый танец пары исполнят под песню Юлианны Карауловой, а позднее для них и гостей Выставки споют Ирина Дубцова и Полина Гагарина», — говорит Анастасия Звягина.

В первый день фестиваля на территории Выставки пройдет масштабное свадебное шествие, в котором примут участие будущие супруги, приглашенные артисты, музыкальные коллективы, в том числе ансамбль цыганского театра, гармонисты в образах женихов, ходулисты, цирковые артисты и аниматоры в образах ангелов.
На целую неделю с 13 по 19 мая Выставка превратится в фестивальное пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.

Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа покажет гостям Выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Важным элементом фестиваля станут мероприятия проекта «Исток», популяризующего русскую народную культуру среди молодежи. Познакомиться с элементами традиционных свадебных нарядов можно будет на выставке «Русская свадьба», а узнать больше о сохранении культурного наследия предков будет возможность на лекции продюсера и актрисы Софьи Эрнст «Синтез народных традиций и современной культуры». Также в дни фестиваля 18 и 19 мая пройдут танцевально-частушечный турнир и костюмированное шествие «Свадьба».

Не мог не затронуть фестиваль и гастрономическую сторону свадебных традиций. Попробовать застольные угощения со всей страны можно в Доме Российской Кухни. Кроме того, здесь пойдет девичник «Невестины блинки». Ходить на блины — старинная предсвадебная традиция. На сцене Дома Российской Кухни молодые повара будут соревноваться в искусстве выпекать блины, подбрасывая их на сковородках, пока не образуются высокие стопки. Невесты также покажут свое мастерство будущей хозяйки в конкурентной борьбе. Гостей мероприятия ждет знакомство с «блинными» традициями народов России, музыка, шутки, фотосессии и неповторимая атмосфера единственного в стране дома кухни народов России.
Завершится фестиваль ярко — кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.

Насыщенная программа запланирована в рамках фестиваля и на стенде Самарской области. Здесь состоится экспертная панель «Эффективные практики: от церемонии бракосочетания до семейного долголетия» при участии представителей органов ЗАГС регионов Приволжского Федерального округа, которые обсудят региональные практики организации и проведения церемоний бракосочетания, эффективные форматы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Интерактивную лекцию «Жизнь после свадьбы. Секреты крепкого брака» проведет спикер – практикующий семейный психолог из Самары. Свадебным традициям народов России будет посвящен интерактивный квиз, в котором участники узнают как о новых, так и о давно забытых свадебных и семейных традициях, а также получат памятные сувениры от Самарской области.

На мастер-классе по созданию бутоньерок гости стенда смогут сами изготовить аксессуар мужского костюма и узнать его историю, а во время мастер-класса по декорированию свадебных фоторамок украсят деревянную рамку в свадебном стиле и оставят ее себе на память. Посетительницам выставки придется по душе мастер-класс по свадебным прическам и макияжу, в ходе которого гости стенда узнают о последних трендах свадебной моды.

Также гости выставки смогут принять участие в промо-акции «Церемония бракосочетания в сердце России – Самарский регион приглашает» - презентации свадебных церемоний во Дворцах бракосочетания городов Самары и Тольятти и получить приглашение на государственную регистрацию заключения брака во Всероссийский день семьи, любви и верности.

В течение всего фестиваля семейные пары - гости стенда нашего региона на выставке «Россия» смогут принять участие в акции «Пожелания». Кроме того, запланировано выступление ведущих творческих коллективов Самарской области.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фото предоставлены дирекцией выставки-форума "Россия"

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