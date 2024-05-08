Сызранские пожарные МЧС России стали участниками акции «Бессмертный автополк»

В преддверии 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сызрани сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда приняли участие в патриотической акции «Бессмертный автополк».

На пожарных автомобилях огнеборцы разместили портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Мы выражаем благодарность нашим героическим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, приближавшим Великую Победу. Мы хотим напомнить о подвиге нашего народа и сохранить связь поколений", - поделились пожарные.