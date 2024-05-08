Памятник героям-землякам открыли в Елховке

В Великую Отечественную войну из Елховского района ушли на фронт 3,5 тысяч сельчан. На передовую уходили целыми семьями: отцы, мужья, сыновья. Оставшиеся в тылу старики, женщины, дети добывали победу на производстве, в полях и фермах. Свыше 2,5 тысяч елховчан не вернулись домой с войны. Скорбный список продолжили земляки, погибшие в Афганистане, и участники специальной военной операции.

В парке Победы Елховского района состоялось торжественное открытие памятного монумента. Инициаторами создания мемориала стали матери погибших бойцов-участников СВО.

«Открытие памятника – это знак уважения героям Афганской войны, других боевых конфликтов. И, конечно, это дань уважения всем, кто погиб, защищая интересы нашей страны на территории Луганской и Донецкой республик. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал нашу инициативу, кто внес свой вклад в такое благое дело. Я хочу сегодня пожелать семьям дождаться домой своих бойцов здоровыми и невредимыми, а нам всем – Победы», – сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Елховского района Наталья Павлова.

Средства на памятник собирали всем миром: многие сельчане оказали посильную помощь. Свою лепту внесли местные предприниматели, учителя, работники социальной сферы и сельского хозяйства, депутаты единороссы областного парламента и актив местного отделения «Единой России».

Одним из первых откликнулся депутат Самарской губернской думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов: «Делаю это по зову сердца, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Во все времена защита Родины была делом чести. Мы помним славную историю нашей страны и выражаем безмерную благодарность за то, что сегодня живем в свободной и сильной России».

Людмила Петровна, мама погибшего на СВО добровольца Константина Соловьева, после гибели сына помогает участникам спецоперации, перечисляя средства на то, что необходимо бойцам в первую очередь. Так, недавно женщина передала «за ленточку» средства на военную машину: «Я продолжаю дело, за которое сражался и погиб мой мальчик. Мы потеряли своих детей, но хочется верить, что такие жертвы не напрасны, и мы обязательно увидим День Победы!».

На монументе значатся фамилии героев Афганской войны и участников СВО. «Трудно подобрать слова, ведь это имена моих сверстников, моих односельчан. Мы ещё очень молоды и им бы жить. Вечная память и слава нашим героям – защитникам России!»,– поделился командир танкового экипажа, кавалер ордена Мужества, участник СВО Герман Бурцев,

После торжественного открытия памятника сельчане возложили цветы к монументу памяти.