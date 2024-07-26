29 июля в Штабе общественной поддержи «Единой России» в Самаре отметят Международный день тигра

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Тигр – прекрасный и удивительный зверь, символ военной отваги, а в Юго-Восточной Азии Тигр известен как дух гор и пещер.

В День Тигра в Самаре пройдет мастер-класс по рисованию тигра тушью в китайском стиле. Познакомит с техникой рисования студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.

Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе получит суперприз от ШТАБА, а все творения участников мастер-класса автоматически становятся номинатами онлайн-конкурса «Рисуем тигра», который проходит 29, 30 и 31 июля в группе Штаба.

Кстати, наблюдать за экзотическими животными можно только при постоянном посещении зоопарка. И рисовать лучше с натуры, поэтому автор работы, собравшей максимальное количество лайков, получит приз - пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично.

Начало мастер-класса 29 июня в 15.00.

Все материалы предоставляются организаторами мероприятия.

Количество мест ограничено, регистрация здесь.

Адрес: Самара,ул.Революционная, 107. Штаб общественной поддержки «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"