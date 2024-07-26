В Самарской области открыли первый «Женский Клуб»

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«Женский Клуб» открыли в Самаре на базе Центра занятости. Первая встреча объединила многодетных матерей Самарской области. Для них специалисты Центра занятости организовали две площадки: на одной из них прошел мастер-класс по арт-терапии в работе со стрессом от тренера Ксении Никишиной, а на второй площадке состоялся семинар «Основы предпринимательской деятельности».

«В центре занятости - современные удобные пространства, в которых в рамках Женских клубов возможно организовывать встречи, инициировать события, которые помогут женщинам в развитии, профориентации, выборе карьерной траектории, начале своего дела и снижении уровня тревожности. И самое главное, участницей встреч в наших клубах может быть любая женщина и участница любого сообщества», - подчеркнула координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, депутат Думы городского округа Самара Светлана Макушева.

Напомним, что «Женское движение Единой России» реализует проект вместе с Минтруда и Центрами занятости. В Женском клубе можно получить помощь в профориентации, консультации психологов и юристов, присоединиться к волонтёрским проектам, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"