На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» прошёл День Бразилии

Бразильский карнавал - это яркие цвета, ритмы самбы и невероятно красивые маски, уверены в Штабе. Открыли тематический слот мастер-классом по изготовлению бразильской карнавальной маски от «королевы корон» и дизайнера Светланы Снежиной.

Маски - часть бразильской культуры и с древних времён были неотъемлемой частью ритуалов и обрядов. Но для бразильского карнавала самое главное - декор масок, рассказала участникам мастер-класса Светлана.

Для украшения масок используют разнообразные техники и материалы: краски, стразы, мех, перья, роскошные ткани и кружева. Дети и взрослые смогли проявить свои креативные способности и создать по-настоящему интересные, необычные и яркие маски.

Вечером атмосферу праздника создавали артисты и музыканты концертного ансамбля и школы карнавальной бразильской самбы «SAMBARA». Ритмы карнавала Рио-де-Жанейро охватили площадку Штаба общественной поддержки. Бесконечно влюбленный в бразильскую карнавальную самбу барабанщик и дирижёр этого потрясающего коллектива Дмитрий Серебряков и его коллеги провели мастер-класс для всех желающих. Каждый, кто пришёл вечером в Штаб, смог попробовать свои силы в игре на различных бразильских инструментах.

Депутат Думы городского округа Кинель Дмитрий Стеняев поделился впечатлениями: «Впервые принимаю участие в подобном мастер-классе. Было необычно и очень ярко, много музыки. Это очень интересный опыт».

С ним солидарны и активисты «Молодой Гвардии». Завершился вечер зажигательными ритмами самбы под бразильские барабаны в исполнении сводного оркестра коллектива «SAMBARA», волонтеров и депутатов «Единой России», активистов «Молодой Гвардии» и всех, кто решил провести этот знойный вечер в Штабе Общественной поддержки «Единой России».