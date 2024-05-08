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Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию

8 мая 2024 21:52
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Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию

Китай решил резко поднять стоимость поставок товаров в Россию. Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в РФ и Белоруссию выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а ставки морских фрахтов — на 800-1500 долларов.

Инициатором повышения стала китайская сторона. Главной причиной представители компаний называют снижение числа свободных контейнеров в Китае и большие пробки, возникшие на границе.

Транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus отмечает, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже не осталось. Морские линии предлагают свободные места только на конец текущего месяца и начало июня.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, что высокая стоимость транспортировки показывает рост спроса на соответствующие услуги. «Рост тарифов, с одной стороны, показывает востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру», — рассказал депутат.

"Что касается того, насколько это затруднит экономическое сотрудничество, я думаю, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости и, соответственно, решение вопроса по снижению себестоимости надо искать в других плоскостях, а не в фиксировании или замораживании тарифной политики", - Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в России скопилось около 150 тысяч контейнеров из Китая. Такая ситуация возникла из-за дисбаланса в торговле. После доставки китайских товаров контейнеры оказывались невостребованными, потому что везти в обратном направлении было нечего, пишет Лента.

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