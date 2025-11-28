В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП

В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт.

Современный ФАП готовится принять первых пациентов в декабре. Замена старого, приспособленного помещения на современное модульное здание стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинский пункт находится на завершающей стадии лицензирования и вскоре в нем примут первых пациентов. Всего порядка 170 жителей села будут получать помощь в новых условиях. Работу в обновленном пункте продолжит опытный фельдшер.

Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и глюкозы в крови.

«Теперь анализ на холестерин будет определяться на месте, так же, как и уровень сахара в крови. Это значительно экономит время и силы людей, особенно пожилых», – отметила главный врач районной больницы Валентина Иванова.

Модернизация первичного звена в районе продолжается. Помимо нового ФАПа в Новом Эштебенькино, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и при дополнительной поддержке из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева отремонтированы пристрой к поликлинике и кровля основного корпуса больницы, выполнены отделочные работы в ФАПе в селе Новое Аделяково и построен новый ФАП в селе Чистовка.

Фото: минздрав СО