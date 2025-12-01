В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт

Я нашел ошибку
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный ФАП готовится принять первых пациентов в декабре. Замена старого, приспособленного помещения на современное модульное здание стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинский пункт находится на завершающей стадии лицензирования, и вскоре в нем примут первых пациентов. Всего порядка 170 жителей села будут получать помощь в новых условиях. Работу в обновленном пункте продолжит опытный фельдшер.

Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и глюкозы в крови.

«Теперь анализ на холестерин будет определяться на месте, так же, как и уровень сахара в крови. Это значительно экономит время и силы людей, особенно пожилых», – отметила главный врач районной больницы Валентина Иванова.

Модернизация первичного звена в районе продолжается. Помимо нового ФАПа в Новом Эштебенькино, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, и при дополнительной поддержке из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева отремонтированы пристрой к поликлинике и кровля основного корпуса больницы, выполнены отделочные работы в ФАПе в селе Новое Аделяково и построен новый ФАП в селе Чистовка.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт
1 декабря 2025  13:37
1 декабря 2025  13:37
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт
Питомцы защищают и поднимают настроение. Но при этом близкое соседство с ними таит немало угроз для здоровья.
30 ноября 2025  18:10
Врач рассказала о передающихся от домашних животных болезнях
1308
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
28 ноября 2025  16:54
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
1865
Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации
28 ноября 2025  13:35
Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации
1628
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области
28 ноября 2025  10:23
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области
1812
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
27 ноября 2025  22:09
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
1409
Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.
27 ноября 2025  18:43
В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака
1391
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
27 ноября 2025  15:36
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
1405
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
26 ноября 2025  19:38
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
1785
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025  19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
1662
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15661
В центре внимания
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
