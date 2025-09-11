В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП

90

В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, благоустроена территория медицинского пункта. После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.

"Ранее около 200 местных жителей получали первичную и неотложную медицинскую помощь, проходили диспансеризацию и профосмотры в старом здании. В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обеспечены наиболее комфортные, безопасные условия для фельдшера и пациентов",— рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего в текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая 3 фельдшерско-акушерских пункта в Нефтегорском и Алексеевском районах.

Фото: минздрав СО