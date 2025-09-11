Я нашел ошибку
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП

11 сентября 2025 14:56
90
После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.

В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, благоустроена территория медицинского пункта. После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.

"Ранее около 200 местных жителей получали первичную и неотложную медицинскую помощь, проходили диспансеризацию и профосмотры в старом здании. В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обеспечены наиболее комфортные, безопасные условия для фельдшера и пациентов",— рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего в текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая 3 фельдшерско-акушерских пункта в Нефтегорском и Алексеевском районах.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025  18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
138
После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.
11 сентября 2025  14:56
В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП
90
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
11 сентября 2025  14:48
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
181
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025  21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
485
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
536
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
10 сентября 2025  15:11
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
495
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
10 сентября 2025  09:36
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
310
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
9 сентября 2025  15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
548
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
9 сентября 2025  15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
559
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
9 сентября 2025  12:40
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
393
