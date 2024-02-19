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В селе Надеждино Кошкинского района обновили офис врача общей практики

19 февраля 2024 20:21
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В офисе работают врач общей практики, медсестра и три фельдшера.

В селе Надеждино Кошкинского района обновили офис врача общей практики. Это одно из 6 отделений районной больницы, которые преобразились благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В офисе наблюдаются порядка 900 взрослых и детей. Это жители Надеждино и соседних поселков — Ягодное, Орловка и Новая жизнь.

«Офис полностью отремонтировали. Обновили фасад, кровлю и коммуникации — системы тепло– и водоснабжения, пожарной сигнализации, — провели отделочные работы. Также заменили часть мебели и оборудования», – рассказал главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин.

В офисе работают врач общей практики, медсестра и три фельдшера. Они ежедневно выезжают к пациентам для оказания помощи на дому, профосмотров и диспансеризации, доставляют лекарства людям с хроническими заболеваниями. В этом помогает новый автомобиль «Лада-Ларгус», приобретенный благодаря нацпроекту.

За 3 года также обновлены офисы врачей общей практики в селах Большое Ермаково, Новая Кармала и Надеждино, ФАПы в соседних населенных пунктах — Старая Кармала и Белоозерная. В селе Большая Романовка возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Автопарк Кошкинской больницы пополнили 12 новых автомобилей и мобильный медицинский комплекс.

 

Фото:   минздрав СО
 

Теги: Медицина

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