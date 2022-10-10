В селе Калиновка завершается подготовка к открытию нового здания ФАПа

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Для жителей Сергиевского района создаются наиболее комфортные условия оказания медицинской помощи. С 2021 года обновлены 9 подразделений центральной районной больницы.

В этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения обновляются поликлинические отделения в селе Сергиевск и поселке Серноводск, в селе Калиновка завершается подготовка к открытию нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Также возводится новое клинико-диагностическое отделение центральной районной больницы.



Ремонт в подразделениях Сергиевской центральной районной больницы начался летом этого года. На сегодняшний день в поликлинике села Сергиевск обновлен фасад, завершается монтаж системы отопления. Готовность подразделения в Серноводске составляет 80%: полностью обновлен интерьер поликлиники, входная группа приведена в соответствие с принципами безбарьерной среды. Впереди – оснащение новой системой навигации, которая позволит усовершенствовать маршрутизацию пациентов.



В селе Калиновка Сергиевского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках регионального проекта. Подразделение оснащается мебелью, медицинским и компьютерным оборудованием.



В этом году также комплексно обновлены офисы врачей общей практики в поселках Кутузовский и Елшанка. В рамках ремонта выполнены внутренняя отделка помещений, замена фасадов, устройство тамбуров и другие работы.



«При организации приема пациентов важная каждая деталь. Многое зависит от первого визита, первого впечатления, первого слова медицинского работника. После капитального ремонта помещение значительно преобразилось., — рассказала медицинская сестра офиса врача общей практики поселка Кутузовский Галина Лихачева. — В офисе имеется необходимое медицинское оборудование. К примеру, сейчас мы активно используем электрокардиографы нового поколения для проведения диспансеризации. Также рабочее место оснащено компьютером с быстрым интернет-соединением. В ближайшее время ожидаем поставку новой мебели. Улучшенными условиями довольны и сотрудники, и пациенты».



Кроме того, в этом году стартовало строительство нового клинико-диагностического отделения Сергиевской больницы. Уже установлена кровля здания и смонтированы ограждающие конструкции. В подразделении жители района смогут получить специализированную помощь. Специалисты будут проводить обследования на новой современной медицинской технике — цифровом рентген-аппарате, маммографе, флюорографе, аппарате компьютерной томографии, ультразвуковом оборудовании, аппаратах функциональной диагностики.



«Я убежден, обновление условий положительно влияет на работу медицинского персонала, а значит, и на качество оказываемой медицинской помощи, — отметил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — Работа по улучшению условий оказания медпомощи в Сергиевском районе ведется давно и планомерно, она обязательно будет продолжена».



В рамках регионального проекта модернизированы и другие подразделения Сергиевской больницы. В 2021 году капитальный ремонт проведен в 7 подразделениях Сергиевской больницы, в том числе в офисах врачей общей практики в поселке Светлодольск, селах Кармало-Аделяково, Воротнее и Сидоровка, в фельдшерско-акушерском пункте в селе Чекалино, а также в детском поликлиническом отделении. В селе Спасское возведен новый фельдшерско-акушерский пункт.

Фото: минздрав СО