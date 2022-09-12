В селе Калиновка продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта

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В селе Калиновка Сергиевского района продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка началось летом этого года. На сегодняшний день выполнен монтаж фасада и кровли здания, завершено утепление стен, подведение инженерных коммуникаций. Выполняется внутренняя отделка помещений.



«Медицинскую помощь в обновленных условиях будут получать более 1300 жителей, в том числе более 250 детей, — рассказал главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — ФАП будет оснащен всем необходимым для организации работы. Рабочее место специалиста будет подключено к Единой медицинской информационно-аналитической системе, что позволит упростить и ускорить рабочий процесс».



Прием пациентов в новом пункте продолжит заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – акушерка Людмила Федотова.



«Сельчане с нетерпением ждут, когда откроется новый пункт, – рассказала Людмила Федотова. — Самое важное, на мой взгляд, — что в нем будет просторно. Также мы получим новую удобную мебель, новую современную медицинскую технику. В таких условиях работать легко и приятно».