В селе Борское до конца года планируют обновить здание поликлиники

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в здании поликлинического отделения Борской центральной районной больницы продолжается капитальный ремонт.

В настоящий момент в здании поликлинического отделения Борской больницы идут внутренние отделочные работы.

«Ремонт планируется завершить до конца года, — пояснила исполняющая обязанности заведующего поликлиникой, врач общей практики высшей категории Татьяна Егорова. — В обновленном здании будет внедрена модель поликлиники с принципами бережливого производства. Появятся открытая регистратура, комфортная зона ожидания, просторные кабинеты узких специалистов. Вся диагностическая база будет размещаться у нас в поликлинике, что избавит пациентов от необходимости перемещаться между корпусами. Наконец, будет создана удобная внутренняя логистика для посетителей, благодаря чему пациенты также не будут тратить время на лишние перемещения. В кабинетах будут стоять новые современные компьютеры. Отмечу также, что администрация района помогла нам благоустроить территорию подразделения».

В ближайшее время в Борскую больницу поступит новое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи жителям — маммограф, флюорограф и аппарат ультразвуковой диагностики. Оснащение учреждения новой современной медтехникой также проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: pixabay

