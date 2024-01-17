В селах Кинель-Черкасского района прием пациентов ведут участники программы «Земский доктор»

192

За последний год в районную больницу пришли 9 врачей — терапевт, рентгенолог, стоматолог, дерматовенеролог, хирург, травматолог-ортопед, уролог и акушер-гинеколог. Они приняли участие в программе «Земский доктор» и получили выплаты в размере 1,5 млн рублей.



Специалисты работают в поликлинике, приемно-диагностическом отделении, офисах врачей общей практики и амбулаториях района, выезжают к пациентам в составе мобильных бригад.



«Многие наши пациенты живут на территориях, значительно удаленных от центра. Поэтому вопросы кадрового обеспечения отделений всегда в фокусе особого внимания, — отметил главный врач Кинель-Черкасской районной больницы Дмитрий Прибытков. — Среди участников программы, которые присоединились к нам в 2023 году и получили выплаты, молодые специалисты — врач-уролог и врач-акушер-гинеколог. Они обучались по целевому направлению. Всего заключены 37 целевых договоров на обучение за счет федерального бюджета и четыре — за счет регионального».



Молодые врачи могут воспользоваться и другими мерами поддержки — получить «подъемные» при трудоустройстве, компенсацию аренды жилья и первоначального взноса по ипотеке.



Также специалисты могут принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020- 2025 годы". Кроме того, предусмотрены компенсация за наем жилого помещения в размере 2 тысяч рублей и стипендии для «целевиков».



Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры больниц помогают привлекать специалистов в сельскую местность и малые города.



В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. За последний год мерами поддержки воспользовались более 1000 медработников региона.





Фото: минздрав СО