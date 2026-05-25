Жительница Самарской области смошенничала с субсидиями на жилье

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере), в отношении местной жительницы 1996 года рождения, противоправными действиями которой причинен ущерб на сумму 1,056 млн рублей.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области установили, что злоумышленница незаконно использовала средства господдержки, которые ей выделили в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

В июне прошлого года женщина получила социальную выплату в размере 1,38 млн рублей на покупку жилья. Однако фактическая стоимость жилого дома с земельным участком, расположенных в одном из сел Шенталинского района Самарской области, как установили полицейские, составила 330 тысяч рублей, а остальные средства жительница Сызрани использовала по своему усмотрению.

По данным следствия, для того чтобы скрыть от контролирующих органов реальную стоимость сделки, дом перепродавался по указанной в документах завышенной стоимости дважды: первый раз соседке, неосведомленной о противоправном умысле обвиняемой, за 990 тысяч рублей, а затем — за выделенную государством сумму, злоумышленнице.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. о. Сызрани заявлен гражданский иск по уголовному делу о мошенничестве с жилищными субсидиями. По ходатайству следствия в рамках обеспечения данного иска и возможной дальнейшей конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемой и одного из свидетелей.