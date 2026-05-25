В Самаре пресекли нарушения миграционного законодательства на строительном объекте

Сотрудники Управления МВД России по городу Самаре совместно с представителями общественности при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Октябрьского района областного центра. В ходе рейда полицейские проверили документы у лиц пытающихся скрыться на строительном объекте и пресекли ряд нарушений миграционного законодательства.

Так, в отношении четверых иностранных граждан в возрасте от 26 до 46 лет составлены административные протоколы согласно ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, в отношении двоих иностранцев 1992 и 2005 годов рождения составлены административные материалы ответственность за которые предусмотрена ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В настоящее время сотрудники полиции проводят работу по привлечению их работодателя к административной ответственности.

Мероприятия направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на территории региона продолжаются.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.