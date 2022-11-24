В СамГМУ в рамках импортозамещения разрабатывают противотревожный препарат для перенесших постковидный синдром

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России работают над созданием линейки противотревожных препаратов на растительной основе. Разработкой занимаются ученые Института фармации и научно-образовательного центра «Фармация». Выпускать его будут в виде капсул и сиропа. Препарат предназначен для взрослых и детей, которые перенесли постковидный синдром.

В основе препарата — мелисса лекарственная. Раньше в медицине ее использовали как седативное (успокаивающее) средство. Но ученые СамГМУ выяснили, что ее главное свойство — уменьшение тревоги.

«Применение наших фитопрепаратов возможно при любых состояниях, сопровождающихся повышенной тревожностью, в том числе здоровыми людьми перед стрессовыми ситуациями, — говорит директор НОЦ “Фармация” Татьяна Рязанова. — Актуальность направления усилилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, когда, по разным данным, от 30% до 50% пациентов сообщали о высоком уровне тревожности, связанной с пандемией СOVID-19».

В ходе исследований из мелиссы была выделена розмариновая кислота, которая обладает противотревожной активностью. Вещество выделил заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, доктор фармацевтических наук, профессор Владимир Куркин. Чтобы досконально изучить мелиссу лекарственную, ему потребовалось более 40 лет.

«Мелисса уникальна, я не знаю второго такого растения, которое могло бы быть источником препаратов, применяемых в том числе в детской практике, — рассказал Владимир Куркин. — Седативных препаратов на растительной основе очень много, но анксиолитика на основе мелиссы лекарственной пока нет. Ни у нас, ни за рубежом. Я верю, что Россия станет первой страной в мире, где появится анксиолитик на основе мелиссы лекарственной».

У разрабатываемых фитопрепаратов на основе мелиссы лекарственной есть ряд преимуществ, пояснила Татьяна Рязанова. Во-первых, они обладают составом, обогащенным биологически активными веществами с анксиолитической активностью. Во-вторых, это высокое качество исходного сырья и препаратов. Оно обеспечивается с помощью разработанных методик с использованием современных инструментальных методов анализа. Такие разработки будут способствовать развитию фармацевтической промышленности Самарской области, в том числе в рамках импортозамещения зарубежной фармацевтической продукции.

«Кроме того, противотревожное действие мелиссы проявляется без выраженного седативного действия, в отличие от препаратов валерианы или других известных комбинированных растительных средств, — говорит Татьяна Рязанова. — Препараты на основе мелиссы можно применять детям до трех лет, сейчас обосновывается возможность применения у детей с одного года. Мелисса также оказывает широкий ряд сопутствующих положительных эффектов: противовирусное, противоаллергическое, иммуномодулирующее, спазмолитическое и другие».

Это растение сегодня успешно культивируется в Самарской области. Владимир Куркин уверен, что растениеводы из Сергиевского района смогут выращивать мелиссу и в промышленных масштабах.

Сейчас ученым осталось доработать состав и оптимизировать технологию получения новых фитопрепаратов, а также подготовить инструкцию по применению.

Проведение работ, в том числе по данному проекту, стало возможно благодаря участия СамГМУ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В Институте фармации за счет средств программы появились новый жидкостный хроматограф высокого давления, установка для твердофазной экстракции, обновлена лабораторная мебель, приобретены расходные материалы. В дальнейшем в рамках «Приоритета 2030» планируются работы биотехнологического профиля по созданию продуцентов на основе мелиссы, обеспечивающих высокий выход действующих веществ с анксиолитическим действием.

Напомним, Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения, входит в НОЦ «Инженерия будущего». Научно-образовательный центр, объединивший несколько регионов страны, был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель НОЦ – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра.